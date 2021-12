Pompieri all'opera per l'incendio di una canna fumaria a Melide

MELIDE - Pompieri di Melide all'opera questo pomeriggio attorno alle 16.15, dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incendio di una canna fumaria in un'abitazione in via al Doyro.

Prontamente intervenuti sul posto con tre veicoli, gli otto militi hanno domato le fiamme prima si propagassero al tetto della casa. In seguito hanno provveduto a raffreddare la struttura per evitare ulteriori focolai. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Non ci sono feriti, i danni all'immobile appaiono contenuti.

Rescue Media