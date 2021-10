Incendio nel nucleo di Stabio, edificio devastato dalle fiamme

STABIO - Un violento incendio è divampato questo pomeriggio, poco prima delle 13, nel nucleo di Stabio. Come si può notare dalle foto scattate nei paraggi, una densa colonna di fumo si è alzata da un edificio ed era visibile anche a chilometri di distanza. Il tetto della struttura è stato distrutto dalle fiamme, che hanno intaccato parzialmente anche le mura.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nella soffitta e in breve tempo le fiamme hanno intaccato l'intero edificio. Un'abitazione attigua è stata danneggiata dal cedimento di parte del tetto interessato dall'incendio.

Gli inquilini dello stabile, quattro persone, sono stati evacuati. A titolo precauzionale si è inoltre resa necessaria l'evacuazione di cinque persone dell'abitazione vicina. Non si segnalano feriti, né intossicati. I danni materiali sono per contro ingenti.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Pompieri del Mendrisiotto, i soccorritori del SAM, la Polizia cantonale (supportata dalla Comunale di Mendrisio) e alcuni collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane.

A causa dell'incendio e per permettere le operazioni di spegnimento, via Cesarea, via Giulia e via Prati sono state chiuse al traffico.

Ti Press