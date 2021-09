Investito da un'auto: il ciclista 81enne non ce l'ha fatta

LAMONE - Non ce l'ha fatta l'81enne rimasto vittima, lo scorso 14 settembre attorno alle 13, di un incidente stradale in via Cantonale a Lamone. L'anziano - un cittadino svizzero domiciliato nel Luganese - è infatti deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica la Polizia cantonale.

L'uomo - ricordiamo - stava circolando con ogni probabilità sul marciapiede, in direzione di Lugano, quando era incappato in una brutta caduta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Proprio in quel momento era giunto il conducente di una Fiat immatricolata in Ticino, che circolava nella medesima direzione, e che non era riuscito a evitare l'impatto con il ciclista a terra.