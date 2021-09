LUGANO - Chilometri e chilometri di colonna si sono formati questa mattina sull'A2, in direzione nord, tra lo svincolo di Lugano Sud e il dosso di Taverne.

Le cause non sono al momento note - il TCS parlava di «problemi tecnici» - ma l'autostrada in direzione nord è stata temporaneamente chiusa, per poi essere riaperta.

Anche nelle strade situate nei pressi dei due svincoli autostradali di Lugano si registrano problemi alla viabilità.