La protesta del Molino in via Pretorio

LUGANO - L'autogestione è tornata in strada a protestare. Stavolta per un “presidio rumoroso contro la repressione“ che sta andando in scena in via Pretorio a Lugano: un gruppo di persone si è appostato all'esterno del Ministero Pubblico, dove sono stati anche appesi alcuni striscioni.

Ieri il CSOA Il Molino aveva diramato un comunicato stampa, in cui manifestava il proprio dissenso nei confronti di un indagine in corso «contro l'autogestione». Nelle ultime settimane le autorità starebbero infatti convocando, in qualità di imputate, decine di persone vicine all'autogestione. Tra queste si conterebbero anche dei minorenni.

A dire del Molino, si tratterebbe di un'operazione «farsa» volta alla «schedatura sistematica» delle persone vicine all'ambiente. Su uno degli striscioni appesi in via Pretorio si legge dunque «Tutto a Norman di legge». Un attacco alle Istituzioni dirette dal consigliere di Stato Norman Gobbi.