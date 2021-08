Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro

ACQUAROSSA - Ieri sera poco dopo le 22, in Via Lucomagno a Dongio in Acquarossa, si è verificato un incidente della circolazione stradale.

L'autoveicolo in questione circolava sulla strada cantonale in direzione di Biasca quando, per motivi che la Polizia dovrà stabilire, dopo una curva in zona del ponte, il conducente ha perso la padronanza del veicolo invadendo la corsia opposta e urtando il muro alla sua sinistra, per poi tornare sulla carreggiata. Fortunatamente non si lamentano feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Cantonale per i dovuti accertamenti e i Pompieri di Acquarossa per la messa in sicurezza del veicolo e il recupero del materiale. La carrozzeria di servizio giunta sul posto ha provveduto al recupero del veicolo accidentato.

FVR / M. Franjo