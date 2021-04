Sassaiola contro la palestra di arti marziali

CHIASSO - Brutta sorpresa questa mattina alla palestra dell'Associazione Kung Fu Xué Xiào di Chiasso. La porta d'ingresso dello stabile situato in via Vincenzo d'Alberti è infatti stata presa a sassate, nella notte, da qualche malintenzionato. «Stamattina siamo arrivati sul posto e abbiamo trovato i vetri della porta colpiti da cinque sassate. Un sasso l'abbiamo poi trovato all'interno della stanza», spiega un responsabile dell'associazione che si occupa di promuovere e insegnare le arti marziali cinesi.

Il nostro interlocutore esclude che si sia trattato di un tentativo di furto, visto che - fa notare - «se qualcuno avesse voluto entrare avrebbe insistito in un unico punto, magari vicino alla serratura». Invece sono stati colpiti tutti i cinque vetri, che essendo rinforzati hanno anche un costo non indifferente. E considerato che in questo periodo la palestra è chiusa a causa delle restrizioni dovute al covid, si tratta di un altro colpo che l'Associazione avrebbe schivato più che volentieri.

Il caso è stato segnalato alla Polizia, e vista la presenza di alcune telecamere nella zona l'artefice del gesto - sempre che sia uno solo - potrebbe essere identificato in tempi brevi. Da noi contattata, la Polizia cantonale si è per ora limitata a confermare l'accaduto, aggiungendo che gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei danneggiamenti sono in corso.