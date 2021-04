Fiamme nell'azienda di raccolta e rottamazione

RIAZZINO - Fiamme al "confine" tra Gerre di Sotto e Riazzino (Comune di Lavertezzo). Un incendio è infatti divampato nella serata di lunedì, poco prima delle 21, presso la ditta Giuliani SA, specializzata in rottamazione e raccolta di ferro e metallo, carta e legname, in via Cantonale.

Sul posto, in via Cantonale, sono intervenuti pompieri e polizia. Non si conoscono al momento le cause del sinistro. Imponente la nuvola di fumo che si è innalzata in seguito al rogo. Nonostante l'odore estremamente forte, diverse persone residenti in zona si sono recate a poche decine di metri dall'azienda per assistere alle operazioni di spegnimento.

La zona è stata isolata. In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti.

A causa dell'incendio la Confederazione ha diramato un messaggio di allarme. Alla popolazione è stato lanciato il seguente appello: «Chiudete porte e finestre e spegnete la ventilazione e l'aria condizionata».

LETTORE TIO/20MINUTI