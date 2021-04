Incendio nel negozio, nessuno è rimasto ferito

ASCONA - La polizia cantonale questa mattina ha fornito maggiori dettagli in merito all'incendio scoppiato ieri sera attorno alle 22.30 in un negozio di abbigliamento e di veicoli elettrici a due ruote ad Ascona.

Sul posto sono giunti i pompieri di Locarno con 7 veicoli e 18 uomini, che hanno provveduto prima a spegnere l'incendio e poi a ventilare i locali e le attività annesse interessati dal fumo. Sono inoltre intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia comunale di Ascona e della polizia della città di Locarno.

A titolo precauzionale, sono stati evacuati quattro inquilini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause dell'incendio, che ha causato ingenti danni al negozio e alla merce in vendita.

