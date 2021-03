Fiamme dalla catasta di scarti vegetali

IRAGNA - Pompieri di Biasca in azione questo pomeriggio in Via Ponte dei Ladri, dopo che è una giunta una segnalazione per un cumulo di scarti vegetali e compostaggio nel quale si stava sviluppando un incendio.

Le operazioni hanno preso il via alle 16.30 e si sono concluse dopo circa 90 minuti. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia cantonale.

Non sono al momento note le cause che hanno innescato le fiamme.

FVR / M. Franjo