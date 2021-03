Auto ribaltata, morto un 53enne

LAMONE - C'è purtroppo una vittima nel gravissimo incidente verificatosi attorno alle 11 sull'A2, in direzione nord, all'altezza di Lamone.

In base a una prima ricostruzione, un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese viaggiava in direzione nord quando, per cause da chiarire, ha tamponato un camion con targhe ticinesi che lo precedeva e che in quel momento avanzava sulla corsia destra a velocità ridotta (a causa di alcuni rallentamenti del traffico). In seguito al violento impatto, l'auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul tetto.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della polizia città di Lugano, sono intervenuti i pompieri di Lugano e i sanitari della Croce Verde di Lugano. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile far altro che constatare il decesso del 53enne causato dalle gravi ferite riportate.

Nonostante qualche rallentamento dovuto alle operazioni di soccorso, non si segnalano particolari disagi al traffico. Grazie al pronto intervento delle pattuglie è stato infatti possibile consentire la circolazione su una delle corsie della A2.

Rescue Media