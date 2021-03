Il vento soffia forte e fa danni

RIAZZINO - Il forte vento proveniente da nord che in queste ore soffia sul Ticino sta causando alcuni disagi e anche qualche incidente. Non a caso, già ieri, MeteoSvizzera aveva diramato un'allerta di livello 2 (pericolo moderato) valida fino a stasera per tutto il territorio cantonale.

A Riazzino, nei pressi della Migros, le violente folate (fino a 70 km/h) hanno scoperchiato un capannone. Il tetto in lamiera è finito su alcune auto parcheggiate, che sono rimaste danneggiate. In via precauzionale l'area è stata evacuata (sono stati fatti uscire tutti i veicoli parcheggiati nei paraggi) e sono attualmente in corso le operazioni di Pompieri e Polizia.

Sempre sul Piano di Magadino, un grosso telone ha inoltre "preso il volo" ed è rimasto per diversi minuti a fluttuare nel cielo.

