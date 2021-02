Macchinario prende fuoco all'interno di un centro di riciclaggio di materiali

LUGANO - Pompieri di Lugano in azione venerdì sera, attorno alle 23, dopo l'arrivo di una segnalazione di un denso fumo che proveniva da un capannone industriale di un centro di riciclaggio di materiali in via alla Stampa a Davesco-Soragno.

I pompieri, giunti in forze sul luogo, hanno appurato che le fiamme si erano originate da un macchinario e si erano poi propagate all'interno della struttura. Sul posto anche gli agenti della Polizia comunale e della Cantonale per gli accertamenti del caso. Al momento le cause esatte che hanno generato il rogo non sono note.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media non ci sarebbero feriti.

Rescue Media