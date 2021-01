In motoslitta senza licenza: denunciato

ACQUAROSSA - Anche le motoslitte sgarrano. Sabato la Polizia cantonale ha effettuato una serie di controlli sulle nevi della Valle di Blenio e dell'Alta Leventina. Una trentina i guidatori di slitte a motore sottoposti ad accertamento. E non tutti avevano le carte in regola.

Un conducente in particolare - si legge in un comunicato odierno - viaggiava senza licenza di circolazione, né copertura assicurativa. Interrogato, è stato denunciato per contravvenzione alla legge sulla circolazione stradale.

Quanto agli altri conducenti, non tutti (ma una buona parte) erano in possesso del permesso di transito del Comune competente, per raggiungere i rustici e le cascine. La Polizia cantonale ricorda che la circolazione in motoslitta «è consentita unicamente sulle strade innevate, se il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi».

La popolazione residente si era lamentata, nelle scorse settimane, di alcuni abusi o utilizzi impropri. Di qui sono scattati i controlli, che potrebbero replicarsi «in modo mirato» nelle prossime settimane.