Ammoniaca in un tombino, lavoro per l'Unità chimica dei pompieri

LAMONE - Nel primo pomeriggio di oggi, in un capannone in via Industria a Lamone, alcune persone hanno segnalato la presenza di un forte odore proveniente dal piano interrato.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri di Lugano con gli specialisti dell'Unità Chimica, i quali hanno appurato la presenza di una sostanza a base di ammoniaca presente in un pozzetto di un tombino.

La zona è stata isolata e in seguito bonificata con le apposite attrezzature in dotazione ai pompieri. In base alle informazioni raccolte da Rescue Media non si lamentano feriti.

Al momento le cause del sinistro non sono note. Sarà compito della Polizia - che ha aperto un'inchiesta - stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto,

Rescue Media