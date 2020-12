L'addio a Carmelo: «Anche in paradiso troverai il modo di cantare»

CHIASSO - Le voci si rincorrono. Sembra che sia stato proprio il Covid a privare la cittadina di Chiasso della simpatia di Carmelo. I più lo ricordano così: con la radio prima, con il microfono alla mano poi (una di quelle cinesate rumorose e piene di lucine), a cantare e rallegrare i passanti con la sua innata simpatia.

Carmelo, due giorni fa, è venuto a mancare. E gli amici non hanno mancato onorare la sua memoria con parole d'affetto. «Ti vogliamo ricordare così, sempre felice - scrive ad esempio Luca, su instagram -. Con il tuo microfono che tanto ti abbiamo invidiato. Spero che tutto l’amore che ti stanno inviando le persone che ti hanno conosciuto ti stia arrivando... ma non ho dubbi. Già mi immagino in paradiso le risate che tutti si stanno facendo a vederti passare mentre canti, perché sono sicuro che anche lì il modo per cantare lo hai trovato! Ci mancherai Carmelo!».

«Il sorriso e il canto di Carmelo non andranno mai via dalle vie di Chiasso, era un nucleo di energia positiva», gli fa eco un altro conoscente. E così via. A centinaia. In una abbraccio simbolico, tutti riuniti per l'ultimo saluto.

instagram @luca_disca