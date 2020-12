Tre minorenni dietro il rogo di una stalla

MALVAGLIA - Sono stati identificati gli autori dell'incendio scoppiato lo scorso 5 settembre in una stalla in via Mondate a Malvaglia. Si tratta - comunicano la Magistratura dei minorenni e la polizia cantonale in una nota congiunta - di tre 14enni - due ragazzi e una ragazza - tutti residenti nella regione.

La loro identificazione è stata resa possibile grazie agli accertamenti scaturiti dall'inchiesta avviata dalla polizia cantonale per far luce sulla vicenda. Il rogo, ricordiamo, era scoppiato attorno alle 21.35 e in poco tempo aveva completamente distrutto l'edificio. Quella sera nessuno era fortunatamente rimasto ferito tra le fiamme. Anche tutti gli animali presenti, eccetto una capra che perse la vita, erano stati salvati dall'intervento dei pompieri. I danni, a ogni modo, furono ingentissimi visto che oltre alla stalla andarono pure distrutti anche diversi macchinari agricoli.

L'ipotesi di reato nei confronti dei tre minorenni è quella d'incendio. L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.

Pompieri Biasca