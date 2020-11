Urtato da un'auto, bimbo finisce al Pronto soccorso

BELLINZONA - Avrebbe fortunatamente riportato unicamente ferite leggere il bambino rimasto ferito in un incidente della circolazione avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle ore 14.00, in via Fabrizia a Giubiasco.

Stando alle informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, il piccolo sarebbe uscito da una strada laterale senza che il conducente di una vettura in transito se ne accorgesse e potesse evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al bambino lo hanno trasportato al pronto soccorso. Come detto le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.

Rescue Media