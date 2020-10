Fiamme in una carrozzeria: un operaio ricoverato

QUARTINO - I pompieri sono accorsi numerosi a Quartino, attorno alle 18.30, per un incendio divampato in un garage-carrozzeria in via Mondette.

L'incendio, secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, si è sviluppato a causa di alcune scintille provocate durante alcuni lavori di smerigliatura. Il rogo, favorito dalla presenza di liquidi infiammabili, si è successivamente esteso a buona parte dell'edificio, provocando ingenti danni.

Una persona presente sul posto è stata ricoverata, a titolo precauzionale, a causa di un principio di intossicazione. Si tratta di un operaio di 56 anni, residente nel Bellinzonese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e intercomunale del Piano, i soccorritori del SALVA, nonché i pompieri del Gambarogno e di Bellinzona, che dopo aver provveduto a domare l'incendio si stanno ora occupando di arieggiare i locali.

La Polizia conferma inoltre che non sussistono pericoli per la popolazione. Tuttavia, la raccomandazione è quella di tenere le finestre chiuse e non avvicinarsi all'area dell'incendio. Anche per non intralciare le operazioni di spegnimento e gli accertamenti in corso.

FVR / M. Franjo