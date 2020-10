Macchina "impazzita", ora le danno la caccia

BELLINZONA - Entra in una rotonda di Viale Portone a Bellinzona senza frenare e senza dare precedenza. E causa un incidente. Sono da poco passate le 2 della notte tra sabato e domenica quando il conducente di un'Audi A1 scura si dà alla fuga. Ignaro del fatto che il sinistro è stato ripreso dalla dashcam della vettura con cui si è scontrato.

Non ci sono stati feriti. Sul posto è accorsa la polizia a cui è stato consegnato il video. Gli inquirenti sono ora a caccia del veicolo in questione.

Una dashcam è una speciale videocamera che ha come scopo prioritario quello di avere una documentazione valida in caso d'incidente. Una sorta di scatola nera dell'automobile. La vittima dello scontro ha deciso di pubblicare le immagini anche su Ticinonline/20Minuti. «Voglio trovare chi era al volante di quella macchina. Per quanto ne sapeva, poteva anche esserci un morto. Al di là dell'infrazione stradale, non ci si comporta così. Io ero tranquillamente al volante e quella macchina mi è venuta addosso. Poi è sparita».

Il nostro interlocutore, che è un tassista attivo nella capitale, conclude: «Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare la polizia. In ogni caso vorrei rivolgermi anche alla persona che guidava quella macchina. La polizia ha già diversi elementi. Forse è meglio costituirsi per evitare sanzioni peggiori».

lettore tio.ch/20minuti