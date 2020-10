Scontro all'incrocio: due feriti

GIUBIASCO - Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 15, in zona Campagna e Giubiasco.

Due automobili, che circolavano rispettivamente su via del Piano e sulla strada della Bosciorina, sono entrate in collisione fra loro all'incrocio fra le due strade, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata.

I conducenti delle due vetture, feriti e soccorsi sul posto, sono stati trasportati in ospedale in ambulanza per ulteriori controlli. Le loro condizioni, stando a quanto riferito, non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo sono intervenuti anche agenti della polizia comunale e cantonale e la carrozzeria di servizio per il recupero dei veicoli. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi.

FVR / M. Franjo