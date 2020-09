Scontro tra un'auto e una bici: ciclista in pericolo di vita

LUGANO - Ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita, il ciclista rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto sabato pomeriggio poco dopo le 16.30 a Viganello.

Stando al comunicato diffuso in serata dalla polizia cantonale, una 86enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese circolava su via La Santa in direzione di Pregassona a bordo di una Mazda immatricolata in Ticino quando, nello svoltare a sinistra per immettersi su via Rava, entrava in collisione con un ciclista 63enne domiciliato nella regione, che a bordo della sua e-bike giungeva in senso opposto,da via Pazzalino.

Nello scontro il 63enne ha riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. Secondo le prime informazioni raccolte da Rescue Media, l'uomo sarebbe finito in un primo momento contro il parabrezza dell'auto e sarebbe in seguito rovinato a terra.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti agenti della Polizia Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

La polizia ha provveduto alla chiusura del tratto interessato per agevolare le operazioni di soccorso e, in seguito, i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della polizia cantonale, che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Rescue Media