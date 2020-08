Schianto in aliante: la vittima è ticinese

CAVERGNO/ VERCELLI - C'è grande cordoglio a Cavergno (Cevio), paese natale dell'uomo che sabato 15 agosto si è schiantato in aliante nella zona del nord del Piemonte, al confine con il Monte Rosa. Classe 1961 (e non 1950, come avevano inizialmente ed erroneamente riferito alcuni media italiani), il pilota lavorava come capotecnico presso la funicolare del San Salvatore, a Paradiso.

Amava il volo. Era la sua grande passione. E questo lo portava a viaggiare parecchio. La drammatica notizia, a Cavergno, si è diffusa in particolare da domenica. E durante tutta la giornata di lunedì le voci sul decesso del 59enne hanno fatto il giro della Vallemaggia, dove era parecchio conosciuto.

Commovente il ricordo di un suo collega di lavoro su Facebook. «Addio, sei stato un bravo capo. Riposa in pace». Sabato la vita di quest'uomo generoso si è tragicamente spezzata. Il velivolo che stava conducendo sarebbe precipitato tra l'alta valle del fiume Sesia e quella del Sermenza, in provincia di Vercelli.