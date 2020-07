Lite tra i posteggi del negozio: le immagini sconvolgenti, donna eroica

PREGASSONA - Un video crudo. Con immagini raccapriccianti. Due uomini, uno sopra l'altro, in un bagno di sangue. E una donna, coraggiosa, che riesce a farsi consegnare il coltello con cui i due stanno litigando. Qualcuno ha ripreso col cellulare il diverbio di lunedì pomeriggio davanti a un supermercato di Pregassona. Ora il video sta facendo il giro della rete. Accompagnato da scritte provocatorie come "Welcome to favelas".



Tio/20Minuti, per una questione di tatto, ha deciso di non pubblicare il video in forma integrale. Ma solo alcuni fotogrammi che evidenziano quanto drammatica fosse la situazione creatasi tra due cittadini iracheni. Struggenti le parole della donna intervenuta sul posto: «Siete umani. Nel nome di Dio, datemi quel coltello. Non fate queste cose. Siete umani, siete fratelli».

Alla fine uno dei due contendenti porge il coltello alla signora. Parlandole pure. I fatti erano iniziati poco prima, con i due protagonisti a discutere animatamente tra i posteggi del negozio. La situazione è in seguito degenerata. Sul posto è accorsa la polizia, che ha in seguito aperto un'inchiesta. Uno dei due uomini ha riportato ferite da taglio e per questo è stato ricoverato in ospedale.

