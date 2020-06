In contromano sull'A2: il conducente ha 76 anni e sarà denunciato

BELLINZONA - La polizia cantonale - in una nota - ha fornito ulteriori dettagli sul veicolo che questo pomeriggio - attorno alle 13.40 - ha preso contromano l'autostrada A2. Alla guida dell'automobile, con targhe ticinesi, vi era un 76enne svizzero domiciliato in Riviera che, stando a una prima ricostruzione, si è immesso contromano dagli svincoli di Camorino. La zona, ricordiamo, è interessata da un cantiere per la realizzazione di due nuove rotonde che ha provocato l'attuazione di deviazioni provvisorie all'esterno delle aree di lavoro.

Deviazioni che probabilmente hanno mandato in confusione l'anziano. Il 76enne è stato successivamente fermato dalle forze dell'ordine sulla rampa che porta al tunnel del Monte Ceneri grazie all'allerta lanciata dalla Centrale comune di allarme che ha permesso una chiusura immediata della galleria autostradale. «Questa misura - precisa la cantonale - ha ridotto il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di eventuali vittime».

Il 76enne sarà denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione.

