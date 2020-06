Ciclista precipita in un dirupo

PURA - Giornata nera per le due ruote in Ticino. Oggi pomeriggio verso le 14.00 un ciclista è stato protagonista di una brutta caduta sul monte Mondini, in territorio di Pura.

Per motivi che l'inchiesta dovrà stabilire, il ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva, assieme ad altri biker. È quindi precipitato in una scarpata sottostante. Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale, un'ambulanza e un elicottero della Rega.

L'uomo è stato soccorso con una barella ed elitrasportato in ospedale. Avrebbe riportato ferite serie ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. La Polizia - contattata da tio.ch/20minuti - ha confermato l'intervento.