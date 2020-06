Frontale nel San Gottardo, due feriti gravi

GÖSCHENEN - Due persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto all'interno della galleria autostradale del San Gottardo. Lo ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale urana, precisando che si è trattato di una collisione frontale.

Stando al comunicato, verso le 17.30 un 64enne al volante di un veicolo a noleggio con targhe zurighesi, proveniente da Airolo e diretto a Göschenen (UR), ha all'improvviso invaso la corsia di contromano scontrandosi frontalmente con una vettura guidata da una 35enne che circolava correttamente in direzione sud.

Nell'incidente, che si è verificato nella parte urana del tunnel, i due conducenti sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati all'ospedale.

La galleria è rimasta chiusa fino alle 19.30 per consentire i soccorsi e i lavori di sgombero. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla strada del passo del San Gottardo. I danni materiali sono valutati a circa 50 mila franchi.

Inversioni di marcia imprudenti - In precedenza, verso le 13.30 di ieri e sempre nella galleria autostradale, un automobilista russo ha provocato due situazioni pericolose che potrebbero costargli caro. L'uomo di 60 anni, con altre quattro persone a bordo dell'auto, ha fatto due inversioni di marcia imprudenti, una al portale nord e l'altra nel bel mezzo del tunnel. La polizia lo ha in seguito fermato ad Erstfeld (UR).

Il 60enne si stava dirigendo verso nord quando all'uscita del tunnel del San Gottardo ha effettuato la prima manovra azzardata, che l'ha condotto sulla corsia opposta. Fortunatamente un camionista che circolava correttamente nell'altro senso ha potuto frenare a tempo ed evitare la collisione, ha precisato la polizia urana.

L'uomo ha poi proseguito in direzione sud, ma visto che voleva andare a nord, alla metà della galleria ha fatto nuovamente un'inversione di marcia in una nicchia di sosta oltrepassando ancora una volta la doppia linea di sicurezza prima di riprendere il viaggio in direzione nord. A causa di questa manovra, il traffico in senso opposto ha dovuto immobilizzarsi per evitare un incidente.

Visto che le manovre azzardate erano state filmate dalle telecamere di sorveglianza poste nel tunnel, la polizia cantonale partita al suo inseguimento ha potuto intercettarlo 45 minuti dopo. L'uomo, a cui stato vietato di continuare a viaggiare, è stato denunciato per violazioni gravi delle norme sulla circolazione stradale.