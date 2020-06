Coronavirus: un contagio e un decesso in più

BELLINZONA - Era dal 4 giugno che in Ticino non c'erano nuove persone positive al coronavirus. Ma negli ultimi due giorni la situazione è mutata: da mercoledì è stato infatti registrato un nuovo contagio. Ieri - ricordiamo - i dati giornalieri non erano stati comunicati in quanto giorno festivo. Un chiaro segnale di come l'evoluzione della malattia, al momento, sia tutt'altro che preoccupante.

Complessivamente dallo scorso 25 febbraio nel nostro cantone 3'317 persone sono quindi risultate positive al virus. Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19, nelle ultime 48 ore ce n'è stato uno. In Ticino le persone morte a causa del virus salgono quindi a 350.

Il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dalle strutture sanitarie è di 907, lo stesso rispetto a due giorni fa.

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800.144.144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058.463.00.00. Si ricorda che nonostante gli allentamenti, è fondamentale che tutti continuino ad attenersi rigorosamente alle regole d’igiene e di distanziamento sociale.

Tutte le notizie a tema coronavirus