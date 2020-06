Incendio in appartamento, evacuata la palazzina

LOSONE - Un incendio è scoppiato questa mattina - attorno alle 9.10 - nell'appartamento al terzo piano di una palazzina di via ai Molini 31 a Losone. Incendio che - riferisce la polizia cantonale - si è circoscritto al bagno padronale. Nei locali, fortunatamente, a quell'ora non c'era nessuno. Sono stati tratti in salvo due cani e un gatto.

Il picchetto dei pompieri di Locarno è stato allarmato alle 9.15. Giunti sul posto, i militi equipaggiati con apparecchi di protezione della respirazione, hanno iniziato le manovre di spegnimento dall'interno, altri dall'esterno.

A titolo precauzionale cinque inquilini dello stabile (a tre piani) sono stati evacuati. Al momento sono in corso le valutazioni dell'ufficio tecnico comunale per stabilire l'abitabilità nell'appartamento dove si è sviluppato l'incendio. Non si lamentano feriti.

L'inchiesta di polizia avviata dovrà chiarire l'esatta dinamica dei fatti e capire il punto esatto dove si sono sviluppate le fiamme.

Per le operazioni di soccorso - oltre ai pompieri - sono intervenuti la Polizia cantonale e la Polizia comunale di Losone.

Pompieri Locarno