Scontro frontale sulla strada che porta in Valle Onsernone, un morto

CAVIGLIANO - Oggi verso le ore 16:30 a Cavigliano si è verificato un incidente della circolazione con esito letale.

Una automobilista 22enne del Locarnese stava circolando su Via Onsernone in direzione di Cavigliano quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia contromano andando poi a scontrarsi con una vettura che circolava in senso inverso. Alla guida dell'altro veicolo coinvolto vi era un 51enne, che stava viaggiando con un 84enne (sedile anteriore), e una 72enne e un 48enne (sedili posteriori) tutti del Locarnese. Proprio quest'ultimo è deceduto a causa delle ferite riportate.

Gli altri quattro protagonisti dell'incidente hanno riportato ferite di una certa gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Regione Locarnese, i soccorritori del SALVA e della Rega.

Il tratto di strada è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte degli specialisti.

Rescue Media