Principio d'incendio in una palazzina, deceduti due animali

LOCARNO - Un principio d'incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 17.30, in una palazzina di cinque piani in via Bartolomeo Varenna a Locarno.

L'allarme è scattato a causa del denso fumo che fuoriusciva dall'appartamento del quinto piano.

Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Locarno, che sono riusciti a domare il rogo. Una volta domate le fiamme si sono occupati di liberare i locali dal fumo.

Accorsa anche la polizia cantonale e la polizia comunale. Presenti anche i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva).

La polizia ha comunicato che nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, mentre i due animali domestici presenti nell'appartamento, un cane e un gatto, sono deceduti.

Le 38 persone presenti nello stabile al momento del sinistro hanno già potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni, dopo essere state evacuate precauzionalmente.

Via Varenna è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso. Gli specialisti della Scientifica dovranno ora ricostruire le cause del sinistro.

FVR / M. Franjo