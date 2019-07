Ritrovato «in discrete condizioni» Mirko Quarta

LUGANO - Si è risolta nel migliore dei modi la scomparsa di Mirko Quarta. Il 56enne italiano - svanito nel nulla lo scorso 9 luglio da Locarno - dopo aver abbandonato il proprio domicilio a Losone - è stato ritrovato «in discrete condizioni» di salute due giorni fa a San Bernardino (GR).

«L'avviso di scomparsa è da revocare», precisa la polizia cantonale in uno scarno comunicato appena giunto in redazione, in cui non vengono specificati i motivi per cui l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. «Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie», conclude la polizia.