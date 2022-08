Gobbi contro Sgarbi

«Poliziotti arroganti, prepotenti e bugiardi». «Non verrò mai più in Svizzera». Il critico d'arte, multato e "mazziato" a Chiasso sabato pomeriggio per un sorpasso in auto blu, non ha risparmiato gli sfoghi sulla stampa e sui social. Alle accuse del deputato italiano a mezzo Facebook ha risposto oggi, sullo stesso social network, il consigliere di Stato Norman Gobbi.