«Polizia prepotente e bugiarda»

MAROGGIA - «Stavo leggendo». «Stavo dormendo». «Pensavo che volessero scortarmi per cortesia». La versione di Vittorio Sgarbi è confusa e rabbiosa come quella di chi ha ricevuto una multa salata, e non l'ha mandata giù. Il personaggio del resto è noto per le sfuriate: l'ultima su Facebook è rivolta alla polizia ticinese «arrogante, prepotente e bugiarda».