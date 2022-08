Il dilemma del tifoso bianconero: «Non so se partire per Israele»

LUGANO - «So solo che la partita dovrebbe disputarsi a Netanya. Per il resto partiremmo un po' alla cieca, domani mattina alle 10, da Milano Malpensa». Francesco Casalini, 40enne impiegato statale, è uno dei pochi tifosi che dal Ticino forse voleranno in Israele per sostenere il Lugano calcio, impegnato giovedì sera nel match di ritorno di Conference League contro l'Hapoel Beer Sheva. Una partita che per il club bianconero si sta trasformando in un calvario. La tensione nella zona della Striscia di Gaza è alta. Tanto che l'Uefa ha deciso il cambio di sede per lo svolgimento della partita. «Si giocherà a circa 140 chilometri da Beer Sheva. Neanche tanti se si pensa che in ballo c'è un conflitto armato».



«La possibilità di conoscere un altro Paese» – Casalini, grande tifoso bianconero, aveva già vissuto le trasferte di Europa League nel 2019 a Kiev e a Malmöe. Queste per lui sono ore di grande indecisione. «Per me questa rappresentava anche una bella possibilità per conoscere Israele. L'idea era quella di tornare lunedì. E di visitare nel frattempo Gerusalemme, di vedere il Mar Morto».



Le domande di famigliari e amici – Ora il programma dovrà essere modificato per forza di cose. «Mi sono iscritto alla trasferta tramite il sito del FC Lugano. Mi fido molto della società e del direttore generale Michele Campana, persona che è davvero pragmatica e in gamba. Il problema è che adesso il programma alternativo sarebbe di farsi tre giorni di mare».