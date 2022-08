Appesi a un filo di gas italiano

«La garanzia di potere continuare ad accedere alle reti di trasporto dei Paesi limitrofi è una premessa indispensabile per non vanificare gli importanti sforzi anche di natura finanziaria, sin qui fatti dalle aziende regionali svizzere del gas» fanno sapere da AIL. Come dire: avanti in sede diplomatica per farsi dare rassicurazioni dal Governo italiano che i rubinetti di frontiera rimarranno aperti e soprattutto non a secco.