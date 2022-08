La guerra di Putin passa sotto il Ceresio

Il problema in bolletta si presenterà se Putin dovesse effettivamente decidere il blocco totale, nei prossimi mesi. Il piano B esiste già: le Ail hanno siglato un contratto opzionale per l'acquisto di gas dall'Azerbaigian, per il 20 per cento del fabbisogno invernale ticinese. Il prezzo però «verrà stabilito al momento, nell'eventualità». Cattaneo ricorda come le tariffe del gas erogato in Ticino (1,3 terawattora) non sono cambiate dall'inizio della guerra, al contrario di quanto avvenuto ad esempio a Zurigo dove sono raddoppiate. «Questo grazie a una strategia prudente di acquisti spalmati nel tempo negli anni passati». Dei futuri rincari «sono tuttavia inevitabili in quanto oggi acquistiamo ai prezzi correnti». Presto o tardi le cattive notizie risaliranno il gasdotto da Bizzarone fino a Lugano.