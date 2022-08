È Stabio, ma sembrano i tropici

Un refrigerio che, almeno per quanto riguarda le ore diurne, non sembra conoscere il Comune di Stabio. La località momò, che in luglio aveva fatto registrare la temperatura record di 36,5°, sta infatti vivendo «giornate tropicali senza fine». «La sequenza di giornate con temperature massime superiori o uguali ai 30 gradi - sottolinea ancora MeteoSvizzera - non ha precedenti».