Primo agosto tranquillo in Ticino

In Ticino, quindi, tutto è filato liscio con la stragrande maggioranza della popolazione che ha rispettato i divieti per quanto riguarda l'accensione di fuochi all'aperto e l'uso di prodotti pirotecnici. Ma in altri cantoni la festa per il primo d'agosto è stata un po' più movimentata. Come ad Obvaldo, dove due imbarcazioni che trasportavano fuochi d'artificio hanno preso fuoco, o a San Gallo, dove la polizia ha dovuto intervenire una quarantina di volte per violazioni ai divieti.