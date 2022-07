«Ero accanto a Laura, mano nella mano, quando si è spenta»

La doppia cerimonia di commiato – Non ci sarà un funerale in forma classica per Laura. È lo stesso Marco a spiegarlo. «Faremo però una doppia cerimonia in forma privata, non subito, con calma. Dapprima a Lauterbrunnen, nel Canton Berna. È la "patria" del base jumping, Laura l'ho conosciuta lì mentre praticavo questo sport. L'altra cerimonia sarà in Australia».