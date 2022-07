«Le ultime settimane di vita di Laura devono essere felici»

I cani accanto al letto – Quella di Laura è una storia che fa riflettere. Marco spiega: «Abbiamo adottato due cani, Bailey e Cleo. Lei li vorrebbe vicini in questo momento particolare. Giustamente abbiamo deciso di trasferire Laura in una struttura sanitaria che consenta la presenza di animali. Una clinica che si trova nei pressi di Lucerna».



Voli con prezzi allucinanti – Non è tutto. «Ci sono persone che vivono in Australia e che Laura vorrebbe vedere per l'ultima volta. Al momento il costo dei voli è allucinante. I suoi fratelli hanno pagato 3.500 franchi a testa per un "volo economy". Di solito ci si aggira attorno ai 1.200 franchi a testa. Vogliamo aiutare parenti e amici di Laura a venire in Svizzera in questi giorni».