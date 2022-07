Il frontaliere in bici: «Mille chilometri al mese, con il freddo e con la neve»

Ad oggi di chilometri ne avrai macinati un bel po’, hai mai calcolato il risparmio?

«Sono 54 chilometri al giorno, tra andata e ritorno. Macino più o meno mille chilometri al mese. Quanto avrei speso in auto non lo so, io prendevo il treno ed erano 140 franchi al mese. Non solo ho ammortizzato la spesa della bici, ma possiamo dire che ho iniziato a risparmiare. E a guadagnare addirittura».