Una sfida per rilanciare il turismo a Brissago: un Hotel per vegani e non fumatori

BRISSAGO - Il Garden Hotel Primavera è un albergo ticinese con un’offerta esclusivamente vegana e non fumatori «Io e mio marito siamo vegani da una decina d’anni. Quando due anni fa abbiamo deciso di aprire un Hotel non ci è venuto in mente di farlo in un altro modo» Inventarsi qualcosa di nuovo a livello turistico non è per niente facile. C'è chi l'ha fatto in piena pandemia, giocandosi la carta - ormai un anno fa - di un Hotel vegano. Il bilancio a un anno di distanza dall'apertura del Garden Hotel Primavera è positivo. Eppure c'è stato parecchio stupore attorno all'apertura dell'Hotel. «In realtà ciò che ha stupito di più è che non si fuma all’interno della proprietà, nemmeno in giardino o sui terrazzi. Creare un’alternativa è la chiave per rilanciare il turismo» spiega Isabella Bellani, gerente dell’Hotel.