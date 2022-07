«Il rischio di perdere il controllo è molto alto»

In una nota diramata dall'Ufficio foreste e pericoli viene fornito il motivo della decisione. «Da diverse settimane non si registrano precipitazioni consistenti. Inoltre, a causa del tempo estivo soleggiato e delle giornate ventose, il suolo boschivo e il sottobosco risultano molto secchi. In queste condizioni, il rischio di perdere il controllo sui fuochi e di una loro rapida propagazione è molto alto. Un miglioramento della situazione di siccità non è al momento in vista. Temporali isolati, anche se a tratti molto intensi, non sono sufficienti».