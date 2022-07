Nuovo branco di lupi a sud del S. Bernardino

Alla fine del 2021, nei Grigioni si contavano sette branchi di lupi, tra cui quello della Morobbia, nella regione di confine con il Ticino e l'Italia. Se tutti i branchi si siano riprodotti anche quest'anno non è ancora stato chiarito. La regione tra Mesocco e San Bernardino è stata indicata come luogo di osservazione, ma gli addetti ai lavori non forniscono informazioni più precise.