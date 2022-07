«Molti giovani infermieri abbandonano. Il futuro potrebbe non essere roseo»

BELLINZONA - Fuga da una professione? Non è il caso del Ticino. Se da più parti giungono segnali per niente confortanti sulla crisi che - complice la tempesta pandemica portata dal Covid - sta investendo il settore infermieristico, nel cantone con il più alto numero di anziani rispetto al resto della Svizzera, il fuggi fuggi di personale non si è ancora materializzato. «Con tutta l’attenzione necessaria all’evolversi di questa situazione, mi permetta di dire che in Ticino abbiamo ancora una situazione un po' di lusso. Frequento anche altri ambiti nazionali dove si comincia davvero a sentire la carenza del personale. In Ticino per il momento ce la stiamo ancora cavando ma il futuro potrebbe non essere roseo».