Ogni weekend una corsia al San Gottardo per saltare il traffico

Tra chi va oltre Gottardo, c'è chi sceglie di passare per la Galleria e chi opta per la strada dei Passi. Questi ultimi però, scrive l'Ufficio Federale delle Strade in una nota, «intasano la strada cantonale e i nuclei abitati, causando un disagio e un pericolo per la popolazione residente a Varenzo». Perciò ogni weekend a partire dal 16 luglio verrà allestita «una corsia preferenziale in autostrada che porterà questi veicoli direttamente all’uscita autostradale di Airolo e alla strada del Passo del San Gottardo e della Novena».