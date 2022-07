Stanziati oltre 36milioni per il Liceo di Bellinzona

La “nuova architettura” oltre a permettere un insegnamento ottimale per il conseguimento del diploma di maturità, dovrà favorire le attività culturali, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, promuoverne la vita sociale ed essere il fulcro delle iniziative extra-scolastiche dell’intera regione. Per questo motivo, oltre al rinnovamento degli spazi esistenti e all’aumento delle superfici delle aule didattiche attraverso un ampliamento verso la golena del fiume Ticino, è previsto l’innesto di un elemento centrale. Il nuovo cuore della scuola ospiterà la nuova mensa, l’aula magna, l’aula studio e la biblioteca, riunendole attorno a un atrio su quattro livelli serviti da una scala circolare e da un vano ascensore. In questa zona centrale verrà creato il nuovo ingresso che rivestirà il ruolo di polarizzatore per l’organizzazione e la vita dell’istituto.