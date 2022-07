Quando prenotare un volo? Dritte e strategie degli esperti

In sostanza non è sempre vero che prenotare all'interno della settimana contribuisca a mantenere bassi i costi di viaggio. Molto dipende anche dalla destinazione scelta e dalla stagionalità. «Sicuramente, non viaggiare durante il weekend diminuisce i costi, ma dipende da dove si va» avverte Davide Nettuno, Responsabile di HotelPlan. Che aggiunge: «Se si vuole partire per destinazioni molto richieste, sarà difficile riuscire a spendere meno fissando il volo all'interno della settimana. Se invece si punta su mete più turistiche, come per esempio la Grecia, evitare di prenotare durante il fine settimana potrebbe diminuire considerevolmente le spese».