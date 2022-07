33 giovani dal Ticino agli SwissSkills 2022

LUGANO - L’eccellenza svizzera andrà in scena a Berna il prossimo mese di settembre. Quattro giorni di competizioni dove i migliori giovani professionisti presenteranno al grande pubblico le loro competenze. Obiettivo: il titolo di Campione o Campionessa svizzera. Dal 7 all’11 settembre 2022, le superfici di Bernexpo si trasformeranno per la terza volta, dopo il 2014 e il 2018, in un enorme palcoscenico temporaneo per i giovani talenti in circa 150 diverse professioni d’apprendistato.